Илья Воробьев: "У "Магнитки" нормальные лидеры, не надо здесь на них "гнать"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над минским "Динамо" (4:2) отметил, что команде удалось выиграть на "Минск-Арене" впервые за 5 лет. По словам специалиста, победа далась гостям очень непросто.

– Мы выиграли первую игру на "Минск-Арене" впервые за пять лет, – приводит пресс-служба минского клуба слова Воробьева. – Ребята и вратарь сегодня сыграли здорово. Очень сложно было победить.

– То, что звено Яна Коваржа не отличалось вплоть до последней минуты – заслуга звена "нейтрализаторов" из Минска, или ваши лидеры сегодня недоработали?

– У меня нормальные лидеры, не надо здесь на них гнать. Когда команда находится на выезде, тренер хозяев меняет звено на льду под приезжую команду. У меня были моменты, чтобы поменять свое звено, но не так много. Да, минские ребята хорошо поработали.

– Когда соперник на последних минутах меняет вратаря – есть два варианта подхода к ситуации: можно выпустить игроков, заточенных под оборону, либо лидеров в надежде, что они смогут забросить. Вы предпочли второй вариант?

– Во-первых, наши лидеры были на льду, когда соперник еще не снял вратаря. Во-вторых, сегодня я видел, что Данис, Ян и Сергей работают и отрабатывают в обороне до конца. Если они приняли и работают на оборону, то были большие шансы, что они смогут забить.