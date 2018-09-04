Илья Воробьев: "Торпедо" действительно сыграло здорово"

Главный тренер СКА Илья Воробьев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Торпедо" (3:4) отметил, что команду подвела реализация моментов.

– Соперник очень неуступчивый. Играли "от ножа", заблокировали очень много бросков и сделали все для победы, – цитирует Воробьева "РИА Новости". – Мы играли неплохо, в том числе и в большинстве, нанесли много бросков, но не забили.

Тут вопрос реализации моментов и то, что соперник действительно сегодня сыграл здорово. Повлияли не изменения в нашем составе по сравнению с (победным) матчем в Казани, а именно то, как сегодня действовали игроки "Торпедо". Будут к следующим матчам и другие изменения, в том числе и в спецбригадах большинства.