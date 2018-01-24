09:34 | Хоккей — КХЛ

Илья Сорокин: "Вроде бы старался, пластался, а в итоге все залетало"


Вратарь ЦСКА Илья Сорокин после поражения от "Ак Барса" (4:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что делал все что мог. Напомним, что Сорокин был заменен на Ларса Юханссона после шестой пропущенной шайбы.

– Сложно сказать, что не получилось у команды. Что касается меня, то вроде бы старался, пластался, а в итоге все залетало, – цитирует Сорокина "Бизнес Online".

– Что можете сказать о сопернике?

– Хорошая команда с мастеровитыми игроками, которые будут пользоваться шансами, если их предоставлять.

– Сегодня стал известен расширенный состав сборной России на Олимпиаду.

– Сейчас, после игры, вообще не могу ничего сказать.

 
 
 

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https://sport.business-gazeta.ru/article/209986/

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