Илья Сорокин: "Вроде бы старался, пластался, а в итоге все залетало"

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин после поражения от "Ак Барса" (4:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что делал все что мог. Напомним, что Сорокин был заменен на Ларса Юханссона после шестой пропущенной шайбы.

– Сложно сказать, что не получилось у команды. Что касается меня, то вроде бы старался, пластался, а в итоге все залетало, – цитирует Сорокина "Бизнес Online".

– Что можете сказать о сопернике?

– Хорошая команда с мастеровитыми игроками, которые будут пользоваться шансами, если их предоставлять.

– Сегодня стал известен расширенный состав сборной России на Олимпиаду.

– Сейчас, после игры, вообще не могу ничего сказать.