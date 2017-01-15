Илья Самсонов: "Нелепые голы не должны выбивать из колеи"

Вратарь магнитогорского "Металлурга" Илья Самсонов после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Торпедо" (3:2 ОТ) отметил, что нелепые голы не должны выбивать ни вратаря, ни игроков из колеи. По его словам, к плей-офф команда постарается исправить все огрехи и подойти к серии игр на вылет в оптимальной форме.

– Хорошая игра, команда у соперника рабочая, – приводит пресс-служба "Магнитки" слова Самсонова. – Матч боевой, выиграли в овертайме – мы очень хотели победить.

– "Магнитка" в последних матчах часто оказывается в роли догоняющих по ходу игры. Насколько это психологически тяжело?

– У нас сильная команда и талантливые ребята. Понятно, что это надо менять, ведь лучше вести в счете, чем проигрывать, но есть, как есть. Будем переламывать.

– Нелепый первый гол, с рикошетом от Антипина. Из колеи не выбил?

– Нет, все нормально. Такие голы нас и не должны выбивать из колеи.

– Какие впечатления от овертайма 3х3?

– Хорошие, я и в сборной поиграл в таком формате. Ничего нового.

– Тяжелая неделя, перелеты, акклиматизация. Какое самочувствие?

– Да, согласен, неделя непростая, да еще приболел чуть-чуть. Сейчас набираю форму, с каждым днем все лучше и лучше себя чувствую. Понятно, что тяжело, есть огрехи кое-какие, но думаю, что все исправим и к плей-офф подойдем в оптимальной форме.