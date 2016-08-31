Илья Ковальчук: "Пропускать четыре гола за пять минут – никуда не годится"

Форвард СКА Илья Ковальчук подчеркнул, что не задумываясь отдал передачу Павлу Дацюку в ситуации, когда до поражения от казанского "Ак Барса" оставалось пять секунд. Во вторник питерцы проиграли казанцам в матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов. Армейцы уступали 1:5 по ходу встречи, смогли перевести игру в овертайм.

– Здорово провели вторую половину матча, договорились не вешать нос, играть до конца, и вытащили матч, – приводит "Р-Спорт" слова Ковальчука. – Обидно, что по буллитам уступили. Это урок для нас, начинать надо намного лучше, много не удаляться и в меньшинстве играть лучше, потому что пропускать четыре гола за пять минут – это никуда не годится. В сложной ситуации в конце третьего периода я просто думал, что если будет возможность отдать Дацюку, то обязательно ему отдам. Увидел его и отдал, не задумываясь, а остальное он сделал так, как он умеет. Если бы по буллитам победили, настроение было бы хорошее.