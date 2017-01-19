Илья Ковальчук: "Какая разница, что показывал Ялонен?"

Нападающий СКА Илья Ковальчук после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Йокерита" (3:5) отметил, что армейцы из Санкт-Петербурга проиграли финской команде из-за глупых ошибок в обороне. По словам форварда, против "Йокерита" играть тяжело.
- Начали матч хорошо. Почему дальше не получилось?
- Во втором периоде думали, что игра сделана, допустили глупые ошибки в обороне. Несколько удачных бросков у них - и все, игра перевернулась.
- Что вам показывал Ялонен после забитых голов?
- Я играю. Какая разница, что он показывал.
- В этом году "Йокерит" одержал всего две победы и обе над СКА...
- Молодцы! Поздравляю их!
- Почему так получилось?
- Хорошая команда. Тяжело против них играть.
- Понятно, что настроение не то, но вы забросили две шайбы, установили рекорд результативности КХЛ.
- Какая разница, что я забросил? Проиграли матч, надо делать выводы. За девять игр до плей-офф нельзя так действовать в обороне. Если бы не вратарь - 10:3 бы проиграли.
- К Матчу Звезд настроение появится?
- Посмотрим. (Сергей ЯРЕМЕНКО)