Игорь Захаркин: "Югра" играла не хуже "Ак Барса"

Главный тренер "Югры" Игорь Захаркин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" (2:4) признал, что у его команды есть проблемы при игре в большинстве. Несмотря на это, специалист подчеркнул, что его подопечные выглядели достойно.

– Нас преследует недостаток, над которым мы много работаем: все голы забиваются с ближнего или среднего пятака, и это, конечно, не делает нам чести, – цитирует клубная пресс-служба Захаркина. – Всегда начинаем с того, что пропускаем 1-2-3 гола, а потом играем. Мы играли не хуже "Ак Барса", ребята выглядели достойно. То преимущество, которое упустили в первом периоде, сыграло решающую роль.



– Как прокомментируете игру в большинстве?



– Когда команда долго не может выиграть, понятно, что у игроков есть определенное напряжение, при игре "5 на 4". Подтверждением этим словам является то, что ребята неплохо играют и держат шайбу. Маленькие моменты, когда игрок должен быть расслабленным и суметь сделать передачу под бросок – не получаются. В целом, рисунок есть и видно, что ребята работали над этим. Результат станет лучше, нам просто нужно выиграть матч.



– Почему "Югра" так много удаляется?



– Два фактора: большое желание отобрать шайбу и как следствие недостаточное хладнокровие, чтобы правильно выполнить подкат под соперника, не владеющего шайбой.