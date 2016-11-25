Игорь Захаркин: "В ближайшее время Сведберга не ждем"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над московским "Динамо" (2:1) поздравил свою команду с успехом. Он добавил, что в ближайшее время вратарь Никлас Сведберг не вернется на лед.

– Всех с праздником, – начал Захаркин. – Сегодня была замечательная атмосфера. Эта музыка, "Динамо", двигающее такое, ядовитое, острое. Иногда выходы "1 в 4", этот динамовский забор, кто помнит. Здорово все получилось. Обе команды работали. У нас тоже реализация – один из недостатков в игре. Здорово, что выиграли, всех с победой.

– Что со Сведбергом? Травма? Простуда? Хандра?

– Могу только сказать, что в ближайшее время Сведберга мы не ждем. (Вадим АМИНОВ)