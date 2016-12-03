Игорь Захаркин: "Салават" оказался просто удачливее минского "Динамо"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после матча регулярного чемпионата КХЛ с минским "Динамо" (3:2 Б) подчеркнул, что в серии буллитов его команде сопутствовала удача. Специалист отдал должное сопернику.

– Игра получилась очень сложной и очень жесткой, – приводит официальный сайт минского клуба слова Захаркина. – Думаю, что соперник переиграл нас на пятачке. Мы очень здорово оборонялись в неравных составах, даже когда 22 секунды играли в двойном меньшинстве. Соперник здорово атаковал и опасно бросал, но мы выстояли. А в буллитах, я считаю, что мы оказались просто более удачливыми.

– Неслучайно сегодняшний матч был показан на центральном канале в России. Минское "Динамо" и "Салават" показывают самый веселый и смотрибельный хоккей. Согласны ли вы с таким определением?

– Нам, конечно, больше хотелось бы, чтобы вы называли нас командой-победительницей, а не просто отмечали наш зрелищный хоккей. Кстати, насчет зрелищности: в последних нескольких матчах, кроме матча в Риге, мы больше двух не забрасывали. Мы очень активно ищем причину, почему это происходит. Другое дело, что сейчас мы уделяем большее внимание обороне. Если мы подтянем компонент игры в средней зоне и у своих ворот, то это придаст команде больше уверенности, и в будущее мы сможем смотреть с большим оптимизмом.