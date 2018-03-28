Игорь Захаркин: "Кравцов не боится брать игру на себя, и это делает ему честь"

Бывший главный тренер сборной России Игорь Захаркин отметил, что выход "Трактора" в финал Восточной конференции не удивил. Специалист также добавил, что ему всегда нравился игровой стиль челябинцев.

- Не хотел бы сравнивать Кравцова с кем-то еще, - цитирует "РИА Новости" Захаркина. - Любой большой игрок по-своему уникален. Мы понимаем, что сейчас много авансов молодому хоккеисту, но то, что он не боится брать игру на себя, то, что он смело идет в обводку, играет в тесном контакте с соперниками, делает ему честь. Здорово, если он в этом плане будет развиваться. Если все наши юниоры будут играть так, будут понимать, что они не "лимитчики" во взрослых командах, а игроки основного состава, которым доверили, они будут расти.

Выход "Трактора" в финал конференции не удивил. Я помню, как эта команда два года назад искала тренера, а потом доверилась Анвару Гатиятулину, который ввел в состав молодых ребят. Не сразу все получалось, но мне всегда нравился игровой стиль. Против "Салавата Юлаева" они показывали хороший хоккей. Сейчас ребята повзрослели, Анвар вырос как тренер, стал мудрее. У него очень организованная команда, а его контакт с командой стал решающим моментом, который позволил ей обыграть "Салават Юлаев".