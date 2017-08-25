Игорь Захаркин: "Хоккей в исполнении "Югры" жалок"

Главный тренер "Югры" Игорь Захаркин после поражения от "Торпедо" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ признался, что по ходу игры иногда ему было стыдно за своих игроков. 59-летнему специалисту не понравилось отсутствие характера у хоккеистов.

- По непонятным мне причинам, мы были совершенно не подготовлены к матчу, - приводит официальный сайт "Югры" слова Захаркина. - Соперник настолько доминировал в первом периоде, что иногда было стыдно за наших защитников, которых продавливал любой нападающий. А потом за нападающих, которые не могут доехать до ворот соперника. Зрелище было, безусловно, жалким. Мне больше всего не понравилось в нашей команде - отсутствие характера, и желание переломить ход игры. Хотя бы просто по-мужицки выйти и доказать, что мы были не хуже на льду. Поэтому я поздравляю "Торпедо", они заслуженно победили. Нам нужно много над чем задуматься.