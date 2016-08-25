22:21 25 августа | ХОККЕЙ — КХЛ

Игорь Ожиганов: "Когда забросили первую шайбу – раскрепостились"

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Защитник ЦСКА Игорь Ожиганов после победы над "Трактором" (3:0) поделился впечатлениями от матча, отметив, что после забитого гола команде удалось раскрепоститься и заиграть хорошо. Также хоккеист отметил, что армейцам удалось исправить ошибки, допущенные в первой игре с магнитогорским "Металлургом".

– В первом периоде мы старались справиться с волнением, – сказал Ожиганов. – Все-таки это был наш первый домашний матч, а дальше забросили шайбу, раскрепостились и заиграли хорошо.

– Вы сегодня отлично действовали в большинстве, отличились и ассистировали. Можно сказать, что ЦСКА большое внимание уделял отработке этого компонента перед началом сезона?

– Да нет. Все было как обычно. Специально не заостряли внимание на этом компоненте.

– Над чем работали после первого матча? Что нужно было исправить?

– Свои ошибки и, считаю, нам это удалось.

– Без Никиты Зайцева немного сиротливо в большинстве?

– У нас еще есть семь защитников, поэтому все нормально.

– Будете следить за карьерой Зайцева в НХЛ?

– Только хайлайты по телевизору буду смотреть. А полные игры вряд ли, они же ночью проходят. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Адекватный Зритель_

Повезло Спартаку. А то был бы полный Либерец! )))

22:33 25 августа

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