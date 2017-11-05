Игорь Никитин: "У тренеров опускаются руки перед играми со СКА? Это не про нас"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в интервью "СЭ" отметил, что его команда не опускает руки, когда выходит на лед против СКА. Специалист считает, что самым неудачным матчем армейцев в этом сезона стала вторая игра против петербургской команды в Москве.

– Самый неудачный матч ЦСКА в этом сезоне?

– Второй матч со СКА в Москве.

– Я думал, что вы и про поражение дома от "Локомотива" вспомните.

– Непростой матч и не думаю, что мы там уступили по делу. В той встрече мы только первый период провели неудачно, а в конце у нас все наладилось и мы могли победить.

– Со СКА не могли?

– Во второй встрече против СКА у нас все стало гораздо лучше, чем в первой. Не смотрите на счет – большую часть встречи мы играли очень неплохо. Но это действительно была неудачная игра в том смысле, что мы уступили, хотя все могло закончиться гораздо лучше.

– У многих тренеров опускаются руки, когда они выходят на игру против СКА.

– Это точно не про нас.

– Вы знаете, за счет чего можно обыграть питерцев?

– Да, знаю. И во второй встрече с этой командой у нас многое получалось из того, что планировали. Но какие-то неудачные моменты все перечеркнули.

– Какой матч под вашим руководством стал для команды лучшим?

– Я скажу, что в любой игре, даже проигранной, есть положительные моменты, которые бы хотелось оставить на будущее. Но из самых удачных игр выделю встречу в Омске.

Полное интервью Игоря Никитина