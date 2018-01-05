Игорь Никитин: "Счет в матче с "Витязем" позволял ЦСКА играть красиво"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" (7:0) отметил игру вратаря армейцев Ильи Сорокина. Специалист также добавил, что счет позволял его команде играть красиво.

– Фортуна вернула за прошлый матч, – цитирует "Р-Спорт" Никитина. – Плюс у нас было преимущество: мы уже сыграли в этом году, ребята были в игровом тонусе, а счет позволял играть красиво, ребята пользовались этим. В первом периоде мы при хорошей игре могли пропустить, но Илья Сорокин выручил.