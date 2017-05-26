Игорь Никитин: "Останусь в сборной России на Олимпиаду, если оставят"

Новый главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, который подписал трехлетнее соглашение с армейцами, подчеркнул, что в ближайшую неделю он определится с тем, кто будет его помощниками. При этом специалист не готов сказать, продолжит ли он работу в сборной России.

- Вы остаетесь в сборной на Олимпиаду? - вопрос Никитину.

- Если оставят - с удовольствием.

- Есть ли решения по тренерскому штабу?

- Однозначно остается тренер по физподготовке, Владимир Чебатуркин остается. У меня было не так много времени, чтобы определиться. Как раз сейчас этим вопросом занимаюсь. Пока не готов озвучить кандидатов. Ведутся переговоры, собеседования. Есть понимание концепции, того, что мне нужно. Здесь вопрос к персоналиям. В ближайшую неделю вопрос будет закрыт.

- А тренер вратарей останется?

- Вопрос тоже открыт. Проведем собеседование. Но Дмитрий у нас в штабе, хотя я пока не готов говорить об этом на сто процентов. (Игорь ЕРОНКО)