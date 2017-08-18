Игорь Никитин: "Динамо" хорошо душит. Это нам на пользу"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над "Динамо" (4:3 Б) на Кубке мэра Москвы отметил, что дебютант Алексей Марченко сыграл для первого матча неплохо. Специалист подчеркнул, что игру сломали удаления.

– Было тяжело, потому что проводили третью игру за четыре дня, – сказал Никитин. – Мыслями ребята уже в чемпионате. "Динамо" хорошо душит, это нам на пользу. Удаления нас немного сломали, но ребята молодцы, собрались и вытащили матч.

– Оцените игру дебютанта Марченко.

– Для первого матча вполне. Ничего лишнего не делал и выглядел неплохо.

– Рисковал много?

– Всегда первую игру начинаешь от печки. Тем более он защитник.

– Почему команда не стала брать в руки кубок и надевать медали?

– Это больше к ребятам вопрос. Они были на льду и так решили.

– У Акулова результативная серия. Он набрал одиннадцать очков: забросил семь шайб и отдал четыре передачи. Как вам?

– Цифры говорят сами за себя. Талантливый парень. Он правильно сказал вчера в интервью, что весь чемпионат впереди. А это немного не то. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)