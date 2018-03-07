Игорь Никитин: "ЦСКА непринципиально, победить завтра или послезавтра"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после третьего матча плей-офф серии КХЛ против "Спартака" (3:1) отметил игру нападающего Кирилла Петрова. Специалист также подчеркнул, что в третьем периоде армейцы отдали инициативу красно-белым.

– В актив могу занести два периода, – скзаал Никитин. – В третьем отдали инициативу – соперник, естественно, добавил. Выиграли – едем дальше.

– Помогло перемещение Петрова к Андронову?

– Да. Кирилл сегодня хорошо сыграл. Два гола забил.

– Капризов не может забить после Олимпиады. Что происходит?

– Отменяют его голы. Эмоции важны для нападающего, а Олимпиада отняла их у всех. Ему надо через это пройти, а мы ему поможем.

– Важно завершить серию завтра?

– Любой спортсмен хочет выиграть, поэтому непринципиально победить, завтра или послезавтра. (Евгений БЕЛОУСОВ)