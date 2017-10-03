Игорь Никитин: "ЦСКА будет интересно сыграть с "Локомотивом", если его возглавит Квартальнов"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил, что армейцам будет интересно сыграть с "Локомотивом", если его возглавит Дмитрий Квартальнов, ранее работавший с красно-синими.

Ранее "СЭ" сообщал, что российский специалист займет должность главного тренера ярославцев, освободившееся после увольнения Алексея Кудашова. Квартальнов будет управлять командой уже в матче с московским "Динамо", который состоится в Москве 4 октября.

– С Вячеславовичем Квартальновым мы встречались 1 октября, пообщались, – приводит ТАСС слова Никитина. – Будет интересно сыграть против него, буду рад его видеть.

Напомним, что под руководством Квартальнова ЦСКА трижды выигрывал регулярный чемпионат КХЛ, становился чемпионом России (2015), а также выходил в финал Кубка Гагарина (2016).

Квартальнов будет управлять "Локомотивом" с лавки в матче с "Динамо" ​