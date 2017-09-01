Игорь Григоренко подписал контракт с "Магниткой"

Нападающий Игорь Григоренко подписал контракт с магнитогорским "Металлургом", информирует пресс-служба КХЛ. Одностороннее соглашение с форвардом рассчитано на один год. До этого хоккеист выступал за "Магнитку", имея пробный договор.

Во время летнего межсезонья 34-летний россиянин перешел в "Автомобилист", но покинул клуб, расторгнув контракт по обоюдному соглашению сторон.

В минувшем сезоне он выступал в составе "Салавата Юлаева". Григоренко провел в составе уфимцев 37 матча и набрал 9 (6+3) очков.