Игорь Есмантович: "Встреча болельщиков с игроками "Спартака"? Такое не должно происходить в КХЛ"

Исполняющий обязанности президента ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что такие встречи, как между болельщиками и игроками "Спартака", портят имидж КХЛ и не должны происходить в профессиональных клубах. Сегодня фанаты красно-белых в грубой форме пообщались с игроками своей команды и попытались мотивировать хоккеистов на дерби с ЦСКА, которое состоится сегодня.

– То, что произошло, – беспрецедентно, – цитирует "Р-Спорт" Есмантовича. – Подобные вещи не должны происходить в профессиональном клубе и, тем более, в профессиональной лиге. Со своей стороны хочу обратиться к болельщикам и игрокам. Друзья, давайте не позволим подобной грязи вылиться на площадку. Давайте проведем сегодняшний матч в атмосфере профессионализма и не дадим никаким околохоккейным вещам разрушить ее. А хоккеистам желаю показать честную игру, достойную уровня нашей лиги.

Я думаю, что этому событию должны дать оценку, в первую очередь, глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Николаевич Коваленко и руководство нашей лиги. Наша лига позиционирует себя сильнейшей в Европе и второй в мире, но как мы хотим, чтобы к нам ехали иностранцы, когда в командах происходит такое? Напомню, что помимо иностранных игроков во многих клубах КХЛ работают и тренеры-иностранцы, например, в нашем сопернике по прошлогоднему финалу Кубка Гагарина – магнитогорском "Металлурге".