Игорь Есмантович: "Капризов продлил контракт с ЦСКА на три года"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович подтвердил информацию "СЭ" о том, что нападающий Кирилл Капризов подписал новое соглашение с клубом. Контракт с форвардом рассчитан на три года - до 2020-го.

– Час назад Капризов подписал контракт на три года, – сказал Есмантович. – Ожидаем, что он сыграет на Кубке мэра. Посмотрим, каким Капризов приедет из олимпийской сборной. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что предыдущий договор россиянина с красно-синими действовал до конца сезона-2017/18. За океаном права на 20-летнего хоккеиста, который ранее выступал за "Салават Юлаев", принадлежат "Миннесоте", выбравшей его в пятом раунде драфта-2015.

Капризов продлит контракт с ЦСКА до 2020 года