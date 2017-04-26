Холик и Гудачек станут игроками "Северстали"

"Северсталь" достигла договоренности о подписании контрактов с двумя легионерами, сообщает официальный "Твиттер" команды.

Череповецкий клуб пополнят нападающий Петр Холик и голкипер Юлиус Гудачек. В минувшем сезоне 25-летний Холик провел 50 матчей в чемпионате Чехии, в которых набрал 35 (16+19) очков. Гудачек последние три сезона выступал в составе шведского "Эребру". 28-летний Гудачек является серебряным призером чемпионата мира-2012. В КХЛ он выступал за "Сибирь".