Хоккеистом, устроившим дебош в самолете, оказался Олег Сапрыкин

Стало известно имя хоккеиста, устроившего пьяный дебош в самолете, летевшем рейсом Сочи - Москва. Как сообщает РИА ФАН, им оказался чемпион мира-2009 Олег Сапрыкин.

Ранее стало известно, что во время полета 37-летний хоккеист злоупотребил алкоголем и ударил бортпроводницу, когда та отказала ему в очередной порции виски. Также он подрался с соседом по креслу. Из-за инцидента самолет экстренно посадили в Воронеже.

Отмечается, что в настоящее время Сапрыкин уже летит домой вместе с женой.

Олег Сапрыкин выступал в России за ЦСКА, московское "Динамо", СКА, "Салават Юлаев", "Сочи" и "Автомобилист", а в НХЛ - за "Калгари", "Финикс" и "Оттаву". В составе сборной России он завоевал золото ЧМ-2009, а с "Салаватом" - Кубок Гагарина-2011. В 2016 году он завершил карьеру.