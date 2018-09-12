Херсли в 100-м матче за СКА принес питерцам победу над "Йокеритом"

СКА дома обыграл "Йокерит" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победной шайбы стал Патрик Херсли, для которого встреча против "джокеров" была 100-й в составе питерской команды.

Для СКА эта победа стала второй подряд. "Йокерит", в свою очередь, потерпел первое поражение в этой "регулярке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Йокерит" (Хельсинки) - 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Прохоркин - 4 (Барабанов), 15:11 - 1:0. Йормакка - 2 (бол., Н. Йенсен, Леписто), 16:12 - 1:1. Зуб - 1 (Барабанов), 21:31 - 2:1. Н. Йенсен - 3 (бол., Йормакка), 23:35 - 2:2. Прохоркин - 5 (Херсли), 24:55 - 3:2. Маннинен - 4 (Регин, Грант), 52:30 - 3:3. Херсли - 2 (бол., Якупов, Гусев), 63:50 - 4:3.

Вратари: Шестеркин - Калныньш.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 27 (10+6+8+3) - 32 (8+14+9+1).

Судьи: Оскирко, Франо.

12 сентября. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

Все о регулярном чемпионате КХЛ - здесь