Хартли – новый главный тренер "Авангарда"

Как и предполагал "СЭ", новым главным тренером "Авангарда" стал Боб Хартли. Как информирует пресс-служба клуба, с канадским специалистом заключен контракт на два года.
57-летний тренер известен по работе в НХЛ с "Колорадо" (в 2001 году команда под его руководством выиграла Кубок Стэнли), "Атлантой" и "Калгари".
По нашим данным, омский клуб рассматривал кандидатуры Петериса Скудры и Харийса Витолиньша, но в итоге остановился на варианте с Хартли, который ранее возглавлял сборную Латвии.
Воспитатель Ковальчука, чемпион НХЛ. Канадец, который поведет за собой "Авангард"
⚡ Вы ждали этого. Мы ждали этого. Все ждали этого!– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 27 мая 2018 г.
Респект терпеливым, наше почтение проницательным, спасибо – всем болельщикам за ожидание!
Боб Хартли – главный тренер "Авангарда"! Добро пожаловать, Боб! 🙌 pic.twitter.com/Cv4ExK57BR