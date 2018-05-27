Хартли – новый главный тренер "Авангарда"

Как и предполагал "СЭ", новым главным тренером "Авангарда" стал Боб Хартли. Как информирует пресс-служба клуба, с канадским специалистом заключен контракт на два года.

57-летний тренер известен по работе в НХЛ с "Колорадо" (в 2001 году команда под его руководством выиграла Кубок Стэнли), "Атлантой" и "Калгари".​

По нашим данным, омский клуб рассматривал кандидатуры Петериса Скудры и Харийса Витолиньша, но в итоге остановился на варианте с Хартли, который ранее возглавлял сборную Латвии.

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