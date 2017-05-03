Губернатор гарантировал, что "Лада" останется в КХЛ и пообещал поднять зарплату игрокам

Губернатор Самарской области и президент "Лады" Николай Меркушкин гарантировал, что клуб сохранит место в КХЛ, а правительство окажет тольяттинцам поддержку. На встрече со спортивным директором "Лады" Вадимом Макаровым он пообещал повысить зарплату хоккеистам и поставил задачу через 3-4 года начать комплектовать команду преимущественно из местных игроков.

- У нас уже подрастет очень хорошая смена, - цитирует официальный сайт правительства области Меркушкина. - Несколько человек были приглашены в сборную страны.

Мы должны перестать быть реципиентом в кадровом плане, чтобы не покупать хоккеистов за большие деньги где-то на стороне.