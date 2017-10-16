Горди Дуайер: "Мы должны перезарядиться и настроиться на игру с "Торпедо"

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер после поражения от "Сочи" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил игру голкипера соперников Константина Барулина. Также специалист считает, что российская команда лучше использовала своим моменты в этой встрече.

– Поздравляю Сергея и его команду с победой, – цитирует сайт "Сочи" Дуайера. – Сегодня была достаточно сложная игра для команды после эмоциональной победы в пятницу. Считаю, что в первом периоде мы играли достаточно хорошо, поскольку позволили "Сочи" нанести лишь два броска по воротам. "Сочи" очень неплохо играл в защитнике, у нас не получалось создавать много моментов. Во втором периоде соперник завладел инициативой, использовал свои шансы. В третьем периоде наши ребята собрались, смогли сыграть лучше, чем во втором. У нас было несколько выходов 1 в 0, несколько хороших возможностей забить в большинстве, но, опять же, соглашусь с коллегой, что их вратарь сыграл очень хорошо. Это была тяжелая игра для нас, "Сочи" перекрывал практически все возможности забить гол, поэтому теперь мы должны перезарядиться и настроиться на игру с "Торпедо" во вторник.