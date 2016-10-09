08:23 | ХОККЕЙ — КХЛ

Горди Дуайер: "Медвешчак" переиграл "Северсталь", несмотря на проблемы с составом"

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Главный тренер "Медвешчака" Горди Дуайер уверен, что дисциплина помогла его команде добиться победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Северсталью" (7:3). По его словам, форвард Томаш Мертль, оформивший хет-трик, вел за собой игроков.

- Эта игра, завершающая домашнюю серию, была важна для нас, - приводит пресс-служба "Медвешчака" слова Дуайера. - Мы хорошо действовали и сумели добиться победы, несмотря на проблемы с составом. Команда играла очень дисциплинированно.

Мертль - образец для подражания. Начало сезона он провел скомкано, несмотря на высокий уровень старания. Он не опустил рук и был настойчив. Сегодня же он был лидером и сумел забросить три шайбы.

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