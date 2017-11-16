Горди Дуайер: "Лететь так далеко на Восток – это всегда нелегко"

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер после победы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над "Куньлунем" (2:0) похвалил своих подопечных за показанный в этой встрече хоккей.

– Большие три очка для нашей команды, – приводит официальный сайт "Динамо" слова Дуайера. – Это всегда нелегко – лететь так далеко на Восток. Но парни сыграли структурно и дисциплинированно. Каждый внес вклад в эту победу, и в сумме мы показали хорошее движение, хорошую энергию. Ребята смогли сфокусироваться на мелочах. Моя похвала игрокам за такой хоккей. Кроме того, отдельно стоит выделить отличные действия вратаря, который отразил все броски и заработал "шатаут". Что ж, движемся дальше на Восток!