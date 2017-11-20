Горди Дуайер: "Камбек" минского "Динамо" в матче с "Амуром" заслуживает уважения"

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Амура" (2:3 ОТ) поздравил соперника с победой. Специалист также добавил, что "камбек" его команды в сегодняшней встрече заслуживает уважения.

- Поздравляю "Амур" с двумя очками, - цитирует клубная пресс-служба Дуайера. - Конечно, на протяжении двух периодов соперник выглядел здорово, сделал многое для того, чтобы победить сегодня: создавал моменты в атаке, очень плотно действовал в зоне защиты, выигрывал единоборства. Нам приходилось тратить немало сил. Но в третьем периоде наша команда расправила плечи, забросила классные и важные шайбы. Трудный "камбэк" в конце сложного выездного турне, безусловно, заслуживает уважения. В овертайме у нас были шансы, чтобы решить исход встречи в свою пользу и завоевать два очка, но мы не сделали этого, а в конце позволили "Амуру" убежать в контратаку и победить. Конечно, я разочарован, однако, повторюсь, такой "камбэк" можно отнести к положительным моментам вечера.

- В последних матчах вам непросто даются голы. С чем это связано?

- Атака - важная составляющая победы. Мы осознаем это со старта сезона. И делаем все возможное, чтобы справиться с этим вызовом. Да, нам надо лучше играть впереди. Мы неплохо работаем в обороне, не так много пропускаем. В атаке дела обстоят чуть хуже. Некоторым мастеровитым ребятам надо находить способы, чтобы вносить больший вклад в командную результативность.

- В конце второго периода вы взяли тайм-аут. Чем он был продиктован?

- До сирены на перерыв оставалось три минуты. "Амур" прессинговал, проводил в нашей зоне много времени. Понимали, что третий гол может стать роковым, поэтому дали ребятам возможность передохнуть. Как показали дальнейшие события, это было правильное решение.

- "Динамо" зарабатывает много удалений. Это установка действовать агрессивно или недисциплинированность?

- В последнее время наша команда хорошо справляется с дисциплиной. Но сегодня получился весьма эмоциональный матч, на высоких скоростях, порой "Амур" нас превосходил. Это вызвало некоторые фолы. Но мы проделали отличную работу в меньшинстве.