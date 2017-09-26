Гол Якуцени принес "Трактору" победу над "Салаватом Юлаевым"

"Трактор" обыграл "Салават Юлаев" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Челябинский клуб одержал вторую победу кряду, в то время как гости потерпели второе поражение подряд.

В составе победителей по шайбе забросили Максим Шипин, Александр Шаров и Максим Якуценя. У "Салавата" отличились Теему Хартикайнен и Йоонас Кемппайнен.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Хартикайнен - 5 (бол., Ларсен, Федоров), 11:06 - 0:1. Кемппайнен - 4 (Умарк, Хартикайнен), 23:56 - 0:2. Шипин - 1 (Бородкин), 24:17 - 1:2. Шаров - 1 (Бородкин, Мамаев), 28:06 - 2:2. Якуценя - 2 (Гюнге, Щехура), 43:37 - 3:2.

Вратари: Демченко - Кареев (58:44).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 18 (7+8+3) - 42 (16+13+13).

Судьи: Комаров, Фатеев.

26 сентября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.