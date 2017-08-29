Гол Козуна принес "Локомотиву" победу над "Витязем"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" одержал победу над "Витязем" – 3:1. Автором победной шайбы стал нападающий железнодорожников Брэндон Козун.

Отметим, что данное поражение стало для подольцев вторым подряд. В минувшей встрече подопечные Валерия Белова уступили СКА (3:4).

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Витязь" (Подольск) – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Лугин – 2, 1:51 – 1:0. Риссанен – 1 (Манкинен, Копейкин), 21:26 – 1:1. Тальбо – 2 (бол., Козун, Кронвалль), 27:00 – 2:1. Козун – 1 (п.в.), 59:44 – 3:1.

Вратари: Судницин – Сапрыкин (59:01 – 59:44).

Штраф: 9 – 11.

Броски: 38 (17+14+7) – 25 (9+7+9).

Судьи: Бондарь, Гашилов.

29 августа. Ярославль. УКРК "Арена 2000".