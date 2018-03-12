Герман Титов: "В седьмой игре победит тот, кто будет более настойчив"

Главный тренер "Авангарда" Герман Титов после шестого матча серии плей-офф КХЛ против "Салавата Юлаева" (3:2) отметил, что у его команды хорошее движение. Специалист также добавил, что в седьмой игре победит тот, кто будет более настойчив.

– Поздравляю омских болельщиков и благодарю за поддержку ребят - сказал Титов. - Согласен, что в этой серии играют две хорошие команды. И все решит седьмая игра. Перед этой серии многие говорили, что она будет семиматчевой. так и получилось. Специалисты угадали. А седьмая игра – кто будет более настойчив и кому удача улыбнется, тот и выиграет.

– Многое будет решать и движение, физическая форма. Как оцените состояние команды?

– На счет сил я не переживаю. Мы хорошо поработали в перерыве и сами видите, что движение у команды хорошее. Сегодня в третьем периоде мы начали играть на удержание, а это не наш хоккей, который я бы не хотел бы у нас видеть. Хорошо, что все закончилось так.

– То есть это была не ваша инициатива?

– Я сказал ребятам свое мнение, но они поняли его по-своему.

– Соперники уже друг друга досконально изучили. Чем-то можно удивить в седьмой игре?

– Я уже после пятой говорил, что друг друга мы уже изучили достаточно. Все будет зависеть от характера, удачи. Ну и движения, нацеленности на ворота. Все это принесет успех.

– Возможны изменения в составе?

– Врач посмотрит. У нас есть ушибы, например. Будем решать, кто сыграет в седьмой игре. Я был хоккеистом и знаю, что если ты не полностью готов, то можешь подвести команду. А это седьмой матч. Ребятам я говорю, что желание это хорошо, но ты должен быть готов, выходя на поле.

– Возможно появление Меньшикова?

– Все в этой жизни возможно. (Анна ЛЕВЧЕНКО)