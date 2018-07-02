Геннадий Величкин: "Магнитка" - не тот клуб, которому можно приказать, чтобы отдал игрока"

Вице-президент "Магнитки" Геннадий Величкин прокомментировал подписал контрактов с Виктором Антипиным и Николаем Кулеминым.

- Были другие претенденты на игроков?

- Как могли быть претенденты на Антипина, когда права принадлежат нам? Мы – не тот клуб, которому можно приказать, чтобы игрок ушел. Других вариантов не было – это первое. По Кулемину – да, он неограниченно свободный агент, но тоже не было разговоров. Человек позвонил и предложил свои услуги. Сказал, что "наелся" за океаном и хочет сыграть дома. Никакой борьбы не было за хоккеистов. А Антипин – год назад, когда он уезжал, сказал "пожалуйста, никогда не обменивайте мои права ни на кого". Это была лирика, но приятно.

- Другие приобретения планируются?

- Возможно. (Евгений БЕЛОУСОВ)