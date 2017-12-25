15:05 | Хоккей — КХЛ

Генменеджер "Северстали" : "Надеюсь, удастся подписать игроков до дедлайна"


Генеральный менеджер "Северстали" Валерий Зелепукин отметил, что ищет усиление для клуба перед дедлайном обменов 27 декабря. По словам руководителя, череповецкий клуб рассчитывает подписать нескольких хоккеистов. Напомним, что "Северсталь" идет на 9-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

– В данный момент мы занимаемся поиском усиления, смотрим несколько форвардов, – цитирует ТАСС Зелепукина. – Надеюсь, удастся подписать игроков до дедлайна.

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http://tass.ru/sport/4841418

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