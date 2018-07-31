Галимов показал самый крутой VedroChallenge. Видео

Нападающий "Нефтехимика" Эмиль Галимов принял вызов (VedroChallenge), суть которого заключается в попадании шайбы в ведро с нескольких метров. Однако форвард не стал испытывать свои навыки, а просто взял шайбу в руки и кинул ее сверху в ведро.
- Учитель у кэпа. Наш капитан принял участие в акции VedroChallenge. В отличии от многих, Эмиль попал с первого раза! Учитесь, как это делается, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Ранее акцию поддержали уже несколько хоккеистов. В частности, нападающий СКА Сергей Плотников бросил вызов нападающему сборной России по футболуАртему Дзюбе.
Плотников бросил крутой вызов Дзюбе. Видео // Пашнин принял вызов VedroChallenge. Видео
УЧИТЕСЬ У КЭПА 🤣– ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 31 июля 2018 г.
Наш капитан принял участие в акции #vedrochallenge В отличии от многих, Эмиль попал с первого раза! Учитесь, как это делается 😉 pic.twitter.com/4Do9bjk64M