Футболист Савин покинул "Ак Барс", ни разу не сыграв

Бывший футболист Евгений Савин покинул "Ак Барс", сообщает официальный сайт клуба.

- Нападающий Евгений Савин покинул расположение "Ак Барса". Просмотровый контракт игрока с клубом расторгнут по обоюдному согласию сторон, - говорится в сообщении. - Хоккейный клуб "Ак Барс" благодарит Евгения Савина за совместную работу и желает удачи игроку в дальнейшей карьере.

В своей профессиональной карьере Савин выступал за "Локомотив", "Томь", "Анжи", "Химки", "Амкар", "Урал", "Арсенал", "Луч" и "Тюмень". Савин - победитель Второго дивизиона, обладатель Кубка ФНЛ.

Все о КХЛ – здесь.