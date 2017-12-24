Фредрик Стилльман: "Игру "Адмирала" сломали две пропущенные шайбы"

Главный тренер "Адмирала" Фредрик Стилльман после поражения от "Северстали" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что соперник набрал три очка за счет двух заброшенных шайб во втором периоде. Клуб из Владивостока потерпел третье поражение кряду.

– Ребята старались, первый и третий период играли хорошо, – цитирует сайт "Северстали" Стилльмана. – Во втором было много ошибок, пропустили две шайбы. Это сломало нам игру. Если мы мало забиваем, то выиграть становится тяжело.