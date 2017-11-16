Фредерик Стиллман: "Игроки "Адмирала" вышли неготовыми на матч против московского "Динамо"

Главный тренер "Адмирала" Фредерик Стиллман после матча регулярного чемпионата КХЛ против московского "Динамо" (4:5) отметил, что берет ответственность за это поражение на себя. Он также добавил, что его подопечные на эту игру вышли неготовыми.
– С начала игры вышли не готовые, – цитирует пресс-служба динамовцев Стиллмана. – Не знаю с чем это связано. Я должен взять ответственность за это на себя. В конце игры могли сравнять, но в целом это была плохая игра для нас.
– Почему Налимова не выпустили с первых минут?
– Налимов играл несколько игр до этого, поэтому вышел Бобков.
Дополнительная информация
https://dynamo.ru/news/24083-perestrelka_vo__vladivostoke_ostalas__za__dinamovtsami
Материалы других СМИ