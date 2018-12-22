Форварду ЦСКА не обидно, что Хабиб болел за СКА

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов ответил на вопросы журналистов после матча со СКА (4:1). В этой игре форвард забил гол и подрался с Виктором Тихоновым. Встреча прошла на футбольной "Газпром Арене" при 67 770 зрителях. Это рекордная посещаемость матча КХЛ.
- С ногой все в порядке, - сказал Карнаухов. - На лице от Тихонова досталось? Не знаю ещё, не смотрел.
- Скажете спасибо арбитрам, что дали подраться?
- Это их работа. Ни к кому вопросов нет. Они сделали свою работу, не нужно никого разнимать.
- Почувствовали себя гладиаторами перед такой большой аудиторией?
- Почему? Драка и драка. Ничего такого. Он спросил, я говорю - давай.
- Показалось, что вы не хотели.
- Нет, концовка смены была, секунд тридцать стояли, тяжело было стоять. Ноги подзакисли.
- Какого было забивать перед такими трибунами?
- Запоминающееся. Классно.
- А когда против вас столько болеют?
- Не задумываешься. Просто выходишь с положительными эмоциями.
- Почти хет-трик Горди Хоу.
- Не получилось.
- Перед матчем делились с вами впечатлениями об игре сборной?
- Спрашивал у ребят, все отзывы - потрясающе.
- Раскатка совпала с концертом Лепса. Как вам?
- На самом деле, здорово. Тоже незабываемо "под рюмку водки".
- В первом периоде прощупывали почву?
- Первый период был неплохой, а дальше уже лучше и лучше.
- Как вам лед?
- Отличный, и не холодно было. Обе команды хорошо в обороне играют, много бросков блокировались.
- 4-0 в матчах против СКА, это ваш клиент?
- (смеется) Мы каждую игру выходим и играем.
- Это же не случайность?
- Не знаю. Мы очень хотели выиграть, это принципиальная игра.
- Не обидно, что Хабиб не за вас болел?
- Нет.
- Ваш удар не из арсенала Хабиба?
- Не знаю. (Игорь Еронко)