Форварду ЦСКА не обидно, что Хабиб болел за СКА

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов ответил на вопросы журналистов после матча со СКА (4:1). В этой игре форвард забил гол и подрался с Виктором Тихоновым. Встреча прошла на футбольной "Газпром Арене" при 67 770 зрителях. Это рекордная посещаемость матча КХЛ.

- С ногой все в порядке, - сказал Карнаухов. - На лице от Тихонова досталось? Не знаю ещё, не смотрел.

- Скажете спасибо арбитрам, что дали подраться?

- Это их работа. Ни к кому вопросов нет. Они сделали свою работу, не нужно никого разнимать.

- Почувствовали себя гладиаторами перед такой большой аудиторией?

- Почему? Драка и драка. Ничего такого. Он спросил, я говорю - давай.

- Показалось, что вы не хотели.

- Нет, концовка смены была, секунд тридцать стояли, тяжело было стоять. Ноги подзакисли.

- Какого было забивать перед такими трибунами?

- Запоминающееся. Классно.

- А когда против вас столько болеют?

- Не задумываешься. Просто выходишь с положительными эмоциями.

- Почти хет-трик Горди Хоу.

- Не получилось.

- Перед матчем делились с вами впечатлениями об игре сборной?

- Спрашивал у ребят, все отзывы - потрясающе.

- Раскатка совпала с концертом Лепса. Как вам?

- На самом деле, здорово. Тоже незабываемо "под рюмку водки".

- В первом периоде прощупывали почву?

- Первый период был неплохой, а дальше уже лучше и лучше.

- Как вам лед?

- Отличный, и не холодно было. Обе команды хорошо в обороне играют, много бросков блокировались.

- 4-0 в матчах против СКА, это ваш клиент?

- (смеется) Мы каждую игру выходим и играем.

- Это же не случайность?

- Не знаю. Мы очень хотели выиграть, это принципиальная игра.

- Не обидно, что Хабиб не за вас болел?

- Нет.

- Ваш удар не из арсенала Хабиба?

- Не знаю. (Игорь Еронко)