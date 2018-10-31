Форвард "Виннипега": "Не думаю, что выезд в Россию - хорошая идея"

Нападающий "Виннипега" Марк Шайфли рассказал о своем отношении к возможным матчам клубов КХЛ и НХЛ между собой.

- Я бы с удовольствием сыграл с командами КХЛ, но только если они приедут к нам в Виннипег, - сказал Шайфли. - Не думаю, что выезд в Россию - хорошая идея. Но если мы играли бы у нас - было бы очень круто. (Игорь Еронко)

В четверг и пятницу "Виннипег" и "Флорида" проведут два матча регулярного чемпионата НХЛ в Хельсинки.

Все о КХЛ – здесь.

Матчи с клубами НХЛ – ненужная трата времени. Объясняем почему