18:42 | Хоккей — КХЛ

Форвард "Динамо" Закриссон выйдет на лед в матче со СКА: он не играл с октября

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Шведский нападающий московского "Динамо"  Патрик Закриссон сыграет в сегодняшнем матче своей команды с питерским СКА.

Полностью составы "Динамо" и СКА выглядят следующим образом:

"Динамо" Москва:

Бочаров (Еременко);
Волков – Никулин, Кагарлицкий – Шипачев – Закриссон;
Миронов – Прибыльский, Моисеев – Мозер – Кулёмин;
Койвисто – Меньшиков, Брюквин – Игумнов – Макаров;
Пепеляев – Зайцев, Сидляров – Ефремов – Панкратов.

СКА:

Хелльберг (Шестеркин);
Токранов – Белов, Ли – Дацюк – Плотников;
Гавриков – Рундблад, Гусев – Прохоркин – Карпов;
Хафизуллин – Херсли, Кузьменко – Бывальцев – Барабанов;
Сёмин, Якупов – Каблуков – Кетов, Тихонов.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между московским "Динамо" и СКА начнется в 19:30 по московскому времени.

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