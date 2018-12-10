Форвард "Динамо" Закриссон выйдет на лед в матче со СКА: он не играл с октября

Шведский нападающий московского "Динамо" Патрик Закриссон сыграет в сегодняшнем матче своей команды с питерским СКА.

Полностью составы "Динамо" и СКА выглядят следующим образом:

"Динамо" Москва:



Бочаров (Еременко);

Волков – Никулин, Кагарлицкий – Шипачев – Закриссон;

Миронов – Прибыльский, Моисеев – Мозер – Кулёмин;

Койвисто – Меньшиков, Брюквин – Игумнов – Макаров;

Пепеляев – Зайцев, Сидляров – Ефремов – Панкратов.



СКА:



Хелльберг (Шестеркин);

Токранов – Белов, Ли – Дацюк – Плотников;

Гавриков – Рундблад, Гусев – Прохоркин – Карпов;

Хафизуллин – Херсли, Кузьменко – Бывальцев – Барабанов;

Сёмин, Якупов – Каблуков – Кетов, Тихонов.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между московским "Динамо" и СКА начнется в 19:30 по московскому времени.

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