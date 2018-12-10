Форвард "Динамо" Закриссон выйдет на лед в матче со СКА: он не играл с октября

Шведский нападающий московского "Динамо" Патрик Закриссон сыграет в сегодняшнем матче своей команды с питерским СКА.
Полностью составы "Динамо" и СКА выглядят следующим образом:
"Динамо" Москва:
Бочаров (Еременко);
Волков – Никулин, Кагарлицкий – Шипачев – Закриссон;
Миронов – Прибыльский, Моисеев – Мозер – Кулёмин;
Койвисто – Меньшиков, Брюквин – Игумнов – Макаров;
Пепеляев – Зайцев, Сидляров – Ефремов – Панкратов.
СКА:
Хелльберг (Шестеркин);
Токранов – Белов, Ли – Дацюк – Плотников;
Гавриков – Рундблад, Гусев – Прохоркин – Карпов;
Хафизуллин – Херсли, Кузьменко – Бывальцев – Барабанов;
Сёмин, Якупов – Каблуков – Кетов, Тихонов.
Матч регулярного чемпионата КХЛ между московским "Динамо" и СКА начнется в 19:30 по московскому времени.
Все о КХЛ - здесь