Филатов перешел в состав "Салавата", Федоров - в "Спартак"

"Салават Юлаев" произвел обмен форвардами со "Спартаком", информирует пресс-служба клуба. Состав команды из Уфы пополнил нападающий Никита Филатов, а форвард Артем Федоров переходит в московский клуб.

Филатов в сезоне 2018/19 сыграл в 15-ти играх, имеет в своем активе 8 (3+5) набранных очков при показателе полезности +3. Федоров в текущем сезоне провел за "юлаевцев" 16 матчей и набрал 2 (0+2) очка, при показателе полезности "-7".

Клуб поблагодарил Федорова за профессионализм, проявленный им в матчах, и в рамках тренировочного процесса и пожелал дальнейших успехов в карьере.

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