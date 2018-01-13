Фантастический буллит Гусева в мастер-шоу Матча звезд КХЛ

Форвард СКА Никита Гусев исполнил эффектный буллит в рамках профильного конкурса во время мастер-шоу Матча звезд КХЛ. Несмотря на это, победителем в соревновании стал нападающий "Барыса" Найджел Доус, представляющий дивизион Чернышева.
После пяти конкурсов в активе дивизионов Боброва и Чернышева по 2 очка, у дивизиона Харламова - 1, у дивизиона Тарасаова - 0.
Вы тоже это видели? #KHLAllStar pic.twitter.com/lhkVpRVO2d– КХЛ (@khl) 13 января 2018 г.
Его величество, король хет-триков... Найджел Доус! #KHLAllStar pic.twitter.com/57I4ovUKvb– КХЛ (@khl) 13 января 2018 г.
Материалы других СМИ
Serenky25
У народа старый новый год!
15:08
CoM/~/oster
А народ-то где?
13:24