Фантастический буллит Гусева в мастер-шоу Матча звезд КХЛ

Форвард СКА Никита Гусев исполнил эффектный буллит в рамках профильного конкурса во время мастер-шоу Матча звезд КХЛ. Несмотря на это, победителем в соревновании стал нападающий "Барыса" Найджел Доус, представляющий дивизион Чернышева.

После пяти конкурсов в активе дивизионов Боброва и Чернышева по 2 очка, у дивизиона Харламова - 1, у дивизиона Тарасаова - 0.

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