18:47 | ХОККЕЙ — КХЛ

Евгений Медведев: "Тренировка уже 1-го числа. Это вы будете отдыхать до 9-го"

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Защитник "Авангарда" Евгений Медведев после победы над "Трактором" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команде есть над чем работать. По его словам, синяк он получил в прошлом матче.

– Порадовали болельщиков – это главное. Ну и заработали три очка, – отметил Медведев.

– Серьезный у вас синяк под глазом. Откуда это?

– А вы на хоккее не были позавчера? Это было в столкновении в матче с Минском. Визором разрезало бровь, поэтому вот такое. Рабочий момент, ничего страшного.

– Как оцените домашнюю серию в целом?

– Скажу так – есть над чем работать.

 – В команду пришел еще один челябинец. Вас это радует?

– Нас все больше и больше, да.

– 31 декабря будет все в рабочем режиме?

– Конечно. Под оливье. Тренировка уже 1-го числа вечером. Это вы будете отдыхать до 9-го числа! (Анна ЛЕВЧЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Алый Дракон

Вы, уважаемый Евгений, уже хорошо "отдохнули" в Филадельфии, прокатившись под шофе - так что Вам тренировка 1-го числа явно не повредит )... А народ пусть отдыхает до своего законного 9-го числа - у него и так поводов для радости этой жизни немного...

19:16

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