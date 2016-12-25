Евгений Медведев: "Тренировка уже 1-го числа. Это вы будете отдыхать до 9-го"

Защитник "Авангарда" Евгений Медведев после победы над "Трактором" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команде есть над чем работать. По его словам, синяк он получил в прошлом матче.

– Порадовали болельщиков – это главное. Ну и заработали три очка, – отметил Медведев.

– Серьезный у вас синяк под глазом. Откуда это?

– А вы на хоккее не были позавчера? Это было в столкновении в матче с Минском. Визором разрезало бровь, поэтому вот такое. Рабочий момент, ничего страшного.

– Как оцените домашнюю серию в целом?

– Скажу так – есть над чем работать.

– В команду пришел еще один челябинец. Вас это радует?

– Нас все больше и больше, да.

– 31 декабря будет все в рабочем режиме?

– Конечно. Под оливье. Тренировка уже 1-го числа вечером. Это вы будете отдыхать до 9-го числа! (Анна ЛЕВЧЕНКО)