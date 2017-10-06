Евгений Медведев - об эвакуации из отеля в Уфе: "Забавное происшествие и не более того"

Капитан "Авангарда" Евгений Медведев в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" отметил, что встречу выиграет тот, кто перехитрит соперника. Он также добавил, что ночная эвакуация из отеля в Уфе никак не повлияла на команду.

Напомним, ранее стало известно, что хоккеистов омского клуба ночью на полтора часа эвакуировали из гостиницы в Уфе из-за угрозы минирования.

– Как стоит играть с Уфой? "Салават Юлаев" – одна из самых непредсказуемых команд в этом чемпионате.

– Наверное, прежде всего, нужно выполнить установку тренерского штаба, – приводит официальный сайт "Авангарда" слова Медведева. – Если каждый будет стараться как можно лучше это сделать, победа придет.

– На кого из соперников стоит обратить особое внимание?

– На легионеров. Они на троих набрали уже под 50 очков. Стоит уделить им особое внимание, поиграть плотнее и забивать самим.

– В составе "Салавата Юлаева" есть хорошо знакомые игроки, например, Денис Куляш, мы знаем их не только сильные, но и слабые стороны. Сможем их использовать?

– Естественно. Многих ребят там знаем, так же, как и они нас. Здесь будет игра такая: кто кого перехитрит.

– Насколько важно сегодня сдержать стартовый натиск соперника? Будет ли он вообще после 1:6 от СКА?

– Конечно, после двух поражений дома им захочется выиграть, порадовать болельщиков. Возможно, они будут делать ставку на быстрый гол, но мы тоже выйдем не статистами наблюдать.

– Как вчерашний инцидент с вечерней эвакуацией из отеля повлиял на команду? Выспались?

– Никак не повлиял. Забавное происшествие и не более того.

Матч "Салават Юлаев" – "Авангард" состоится сегодня, 6 октября. Начало запланировано на 17.00 по московскому времени.