"Авангард" ночью эвакуировали из отеля в Уфе из-за угрозы минирования

Начальник "Авангарда" Борис Бабаев сообщил, что хоккеистов клуба ночью на полтора часа эвакуировали из гостиницы в Уфе из-за угрозы минирования. Он добавил, что это не повлияет на распорядок команды в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева".

– Ночью команду на полтора часа вывели из отеля по звонку о минировании, – приводит "Р-Спорт" слова Бабаева. – Но они обязаны были это сделать, мы все понимаем. Вышли на улицу, ждали кинологов, потом узнали о сообщениях по четырем или пяти отелям в городе. Конечно, тут ничего сделать нельзя было. Распорядок команды в пятницу практически не поменялся, лишь на полчаса сдвинули отъезд неиграющих ребят.

Глава пресс-службы "Авангарда" Олег Малицкий сообщил, что команда провела время эвакуации не на улице, а в кафе.

– Изначально по отелю сработала стандартная пожарная тревога, по которой игроки спустились вниз, – сказал Малицкий. - К отелю пристроено сетевое кафе, где большинство игроков и провели эти час-полтора. В целом команда к ситуации отнеслась нормально.

Матч "Салават Юлаев" – "Авангард" состоится сегодня, 6 октября. Начало запланировано на 17.00 по московскому времени.

Напомним, ранее перед матчем 11-го тура чемпионата России между "Уфой" и "Арсеналом" уфимскую команду вывели из отеля после ложного звонка о заложенной бомбе.