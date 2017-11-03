"Это мне не подвластно". Никитин – о посещаемости домашних матчей ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сибирью" (5:1) не стал обсуждать тему посещаемости домашних игр армейцев, подчеркнув, что он сосредоточен на работе с хоккеистами.

Встреча прошла при аншлаге (7420 зрителей) в день 55-летия новосибирского клуба.

– Вы работали в "Сибири" – чувствуете себя частью истории новосибирского хоккея?

– Два года здесь отыграл, год отработал тренером – естественно, Новосибирск не чужой город, тем более много друзей, знакомых, главный тренер мой товарищ. Приятно находиться здесь, приятно играть, мы сказали ребятам, что они тоже были частью этого праздника. Всегда рады здесь быть.

– Сергей Шумаков забросил четвертую шайбу в трех матчах – выходит на тот уровень, который от него ждут?

– Естественно, ждем, сейчас они забивают, но это нужно подтверждать ежедневной работой и игрой.

– Известно, что у ЦСКА не такая атмосфера на домашних матчах, хотели бы, что на домашних матчах ЦСКА было столько же болельщиков?

– Что эту тему обсуждать, это мне не подвластно, я сосредотачиваюсь на работе с коллективом, вот и все.