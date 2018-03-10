Эркка Вестерлунд: "Скривенс понимал, что делает, вставая на вбрасывание"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд похвалил вратаря Бена Скривенса за удачную игру в матче 1/4 финала Восточной конференции против "Авангарда" (2:1). В концовке встречи Скривенс вышел на вбрасывание.

- Это была хорошая игра плей-офф. Очень равная, - цитирует официальный сайт "Салавата Юлаева" Вестерлунда. - Скривенс сыграл хорошо. Большое спасибо нашим болельщикам, они очень хорошо нас поддерживали.

- В матче было два нестандартных эпизода: когда Скривенс встал на вбрасывание и передача Умарка вратарю на последних минутах. Как вы относитесь к такому?

- Я думаю, что Бен понимал, что делает, потому что оставалось очень мало времени. Линус подумал, что нужно сохранить шайбу и сделал передачу.