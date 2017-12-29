Эркка Вестерлунд: "Матч с "Югрой" был большим вызовом для "Салавата"

Главный тренер "Салавата Юлаева" подчеркнул, что матч регулярного чемпионата КХЛ с "Югрой" (4:3 ОТ) получился равным. Специалсит рад, что уфимцам удалось вырвать победу в конце встречи.

– Была хорошая, ровная игра. "Югра" играла очень хорошо, это был большой вызов для нас, – приводит пресс-служба "мамонтов" слова Вестерлунда. – Я рад, что мы выиграли в самом конце. Я доволен, как сыграла наша команда, у нас был длительный выезд – шесть игр. Каждый последующий матч мы играли все лучше, больше концентрировались на игре.

– Насколько вы довольны последними приобретениями, ребятами из "Адмирала"?

– Они хорошо сыграли за нас эти матчи. Я думаю, они очень помогут нашей команде в будущем.